Il Mattino -“Geolier voleva lavorare con Decibel, il cantante interrompe i rapporti con la SSC Napoli”

«Dopo i fatti accaduti in queste ore, Golden Boys interrompe la partership con la SSC Napoli per la direzione artistica del matchday. La volontà di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico».

Un fulmine a ciel sereno per il Napoli Calcio che, appena nel pomeriggio di ieri, aveva annunciato la partnership per la direzione artistica dei matchday, con la Golden Boys, società di Geolier e il fratello Gaetano.

In una nota, pubblica sui profili social del rapper, sono stati spiegati i motivi dell’interruzione del rapporto, iniziato ufficialmente meno di 24 ore fa: «lo, Emanuele, ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele, ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli». Un gesto che ha generato dibattito tra i tifosi: c’è chi sostiene che un atteggiamento del genere possa «danneggiare la società», ma c’è anche chi sostiene che il rapper e il fratello abbiamo preso la decisione giusta.

«E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre», conclude il rapper.

