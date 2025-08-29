 Hojlund, ma non solo. Sono ore calde in questo finale di mercato. Due in uscita

La priorità del Napoli oltre alla punta era anche l’arrivo di Eljif Elmas che da settimane, da quando aveva saputo dell’interesse del Napoli, aveva messo in stand-by ogni altra proposta. Il suo sogno sta per realizzarsi. Affare fatto, via libera ieri per il viaggio del giocatore che oggi tornerà in Italia e presto sarà a Napoli: 2 milioni di prestito al Lipsia, 17 di diritto di riscatto a giugno. Elmas aspettava cenni dal suo agente per tornare in Italia per le visite mediche. Ha già da giorni allertato tutta la famiglia per tornare a Napoli, a casa. Trasloco pronto. Papà Djevant non era mai andato via, era rimasto in città anche quando il figlio si era trasferito al Lipsia, salvo poi seguirlo a Torino. Elmas, anni 25, già al Napoli dal 2019 al 2024 quando decise a metà stagione di trasferirsi in Bundesliga, sarà il jolly di Conte utilizzabile ovunque, sia come esterno che come centrocampista centrale. Con Spalletti era stata pedina preziosa per lo scudetto. Il dodicesimo perfetto. In uscita, Zanoli resta sempre nel mirino dell’Udinese e può partire con Mazzocchi pronto a restare come vice Di Lorenzo. Fonte: CdS

