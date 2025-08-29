NewsCalcioMercato

Hojlund al Napoli: accordo chiuso con lo United, oggi atteso in Italia

By Emanuela Menna
Rasmus Hojlund è ormai un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una lunga riunione tra le parti, è stato trovato l’accordo con il Manchester United: prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L’attaccante danese, classe 2003, firmerà un contratto fino al 2030 (con opzione per il 2031). L’operazione, tra prestito e riscatto, vale circa 43 milioni di euro complessivi. Oggi il calciatore è atteso in Italia per visite mediche e ufficialità, mentre parte del suo staff è già arrivata nelle scorse ore.

 

Fonte: Il Mattino

