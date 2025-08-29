“HOJ YES”. Accordo anche con il Manchester, atteso oggi in Italia con l’altro acquisto Elmas

Accordo fatto con lo United: 5 milioni il prestito, 40 il riscatto
Torna Elmas: ecco il rinforzo a metà campo. I due giocatori sono attesi oggi stesso in Italia
Il lavoro per l’attaccante è proseguito per tutta la notte
C o n Manchester filo diretto e linee occupate per ore. De Laurentiis e Manna, ieri, hanno lavorato a stretto contatto. Sono rimasti insieme fino a tarda sera dialogando con lo United, con gli agenti di Rasmus Hojlund, per concludere un affare per cui ormai ci siamo. Manca poco, pochissimo alla fumata bianca, alle strette di mano. Sono ore calde e decisive e di mezzo c’è stata una nottata probabilmente amica. Conte sta per abbracciare il suo nuovo centravanti, che è già pronto per volare in Italia oggi stesso e sostenere le visite mediche alla clinica Villa Stuart di Roma prima della firma sul contratto. Serviva l’accordo definitivo tra i due club, la giornata di ieri è stata fondamentale e oggi sarà bollente alle porte del weekend e con il mercato che chiuderà le porte lunedì. Bisogna incastrare gli ultimi tasselli i tasselli (ripetiamo, la notte trascorsa avrà aiutato), ma il Napoli sta pianificando da giorni il colpo in attacco. Intanto il Napoli ha chiuso per Elmas che arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto: anche lui già oggi sarà in Italia. Fonte: CdS