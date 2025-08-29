Durante, ag. Fifa: “Hojlund sarebbe un buonissimo colpo, il migliore possibile”

L’agente Fifa, Sabatino Durante, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Hojlund sarebbe un buonissimo colpo, il migliore possibile in questa fase di mercato e anche per le possibilità del calcio italiano, che non sono molte. Tranne proprio il Napoli non c’è molto margine di spesa. Chi mi convince di più, tra Hojlund al Napoli e Kolo Muani alla Juventus? Il francese già conosce l’ambiente Juve, ma sono dello stesso livello. Il danese deve abituarsi in fretta al calcio di Conte e spero non soffra troppo la pressione, perché sostituire un giocatore simbolo come Lukaku non è facile per nessuno. Il Napoli ha fatto bene sul mercato e De Laurentiis, da un po’ di tempo, sta facendo tante cose buone nel calcio italiano. Se ne può parlare solo bene, del presidente. De Laurentiis è uno dei pochi dirigenti di Serie A che sostengono che in Italia si dovrebbe andare da tutt’altra parte. Io lo affermo da anni, ma non conto niente. Siamo fermi, ormai siamo rimasti indietro: dobbiamo darci una svegliata. I tanti calciatori over 30 o anche sui 40 che stanno arrivando sono un segnale del livello del nostro campionato: sembra essere diventato quello turco di qualche anno fa, siamo sicuramente non nei primi tornei europei. Comunque ogni caso è a sé, perché, per esempio, fisicamente sta meglio Modric a 39 anni che De Bruyne a 34”

Factory della Comunicazione