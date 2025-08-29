NewsCalcioIn Evidenza

Conte su Gutierrez: “Ha iniziato a lavorare sul campo, lo aspettiamo”

By Simona Marra
Gutierrez come sta? Qual è il suo percorso? Cosa immagina come contributo da lui? Interrogativi posti in conferenza stampa oggi ad Antonio Conte. Di seguito la risposta dell’allenatore azzurro riportata da Tuttomercatoweb: 

 

“Sta procedendo il suo programma di lavoro, ha iniziato a lavorare sul campo, ha iniziato anche a mettere un po’ il pallone, vedremo in queste due settimane di sosta che miglioramenti farà e se al rientro di tutti i nazionali potrà rientrare in gruppo.

Serve aspettare ancora un po’, quando ci sono operazioni e queste situazioni serve pazienza e credere nelle sensazioni del giocatore, io non ho mai forzato nessuno, ho giocato e so benissimo che sei tu che devi sentirti pronto. Sappiamo il suo valore e lo aspettiamo“.

