“Conte è molto intelligente. Gattuso? Grande senso di appartenenza”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Robert Acquafresca, ex calciatore allenato anche da Conte. Queste le sue dichiarazioni:

“Il campo mi manca, i primi tempi ero arrabbiato perché è finita in un modo in cui non mi aspettavo, ma adesso si che mi manca.

Conte è un allenatore intelligente e gli allenatori intelligenti cambiano. Portano la propria idea, ma poi si adeguano ai giocatori che hanno a disposizione. È migliorato tantissimo negli anni, è uno dei migliori allenatori in circolazione. Il Napoli è la squadra da battere, è quella più accreditata per lo scudetto e subito dopo c’è l’Inter, poi c’è da capire come evolverà la stagione.

Allegri e Conte sono simili perché sono vincenti entrambi, ma per il resto sono molto diversi. La Juve quest’anno la vedo forte, ma un gradino sotto. Sono curioso di vedere Gasperini.

Hojlund ha già fatto bene in serie A, conosce il campionato ed ha tanta voglia di rivalsa. Napoli è una piazza molto stimolante, ora che c’è da difendere lo scudetto poi…