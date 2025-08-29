Champions League – Tutti gli incassi dalla competizione europea
La Champions League riprenderà a settembre, e ieri, come di consueto si sono svolti i sorteggi che riguardano i vari club che parteciperanno, ma quanto incasseranno, lo scrive nei dettagli oggi il Corriere dello Sport. “La Champions League più ricca di sempre con un montepremi monstre da 2,437 miliardi di euro. Soltanto due squadre arriveranno alla finale di Budapest del prossimo 30 maggio 2026, ma i benefici economici sono già messi in conto per tutte le 36 compagini qualificate al più importante torneo continentale. Anzitutto c’è il bonus per la partecipazione e ciascuna società che disputerà la fase a girone incasserà 18,62 milioni di euro. La cifra è stabilita per il triennio in corso ed è in netta crescita rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024, quello legato al vecchio format del torneo con la classica fase a gironi.