Champions League – Tutti gli incassi dalla competizione europea

La Champions League riprenderà a settembre, e ieri, come di consueto si sono svolti i sorteggi che riguardano i vari club che parteciperanno, ma quanto incasseranno, lo scrive nei dettagli oggi il Corriere dello Sport. “La Champions League più ricca di sempre con un montepremi monstre da 2,437 miliardi di euro. Soltanto due squadre arriveranno alla finale di Budapest del prossimo 30 maggio 2026, ma i benefici economici sono già messi in conto per tutte le 36 compagini qualificate al più importante torneo continentale. Anzitutto c’è il bonus per la partecipazione e ciascuna società che disputerà la fase a girone incasserà 18,62 milioni di euro. La cifra è stabilita per il triennio in corso ed è in netta crescita rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024, quello legato al vecchio format del torneo con la classica fase a gironi.

Factory della Comunicazione

A seguire ci sono i bonus per i risultati: le vittorie varranno 2,1 milioni e i pareggi 750 mila euro. Ogni singolo risultato però conterà in maniera rilevante, essendo previsto un bonus extra per il piazzamento nella classifica finale, da 275 mila euro a salire fino a 9,6 milioni. Dunque arrivare più in alto significherà ricevere più soldi, oltre a beneficiare del salto diretto agli ottavi di finale in caso di piazzamento tra le prime otto. Le squadre dal 9° al 16° posto prenderanno 1 milione in più mentre 2 milioni in più toccheranno a chi si piazzerà dal 1° all’8° posto. A questa fetta si aggiungono le somme del pilastro definito “value” dall’Uefa e pensato per unire market pool e ranking storico, vale a dire il mercato dei diritti televisivi e l’andamento nelle coppe europee nell’ultimo decennio. Il valore complessivo di questo pilastro è di 853 milioni da dividere poi in base alla singola società.