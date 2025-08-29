Champions League – Sarà subito De Bruyne contro la sua ex squadra

Ieri si sono svolti i sorteggi che riguardano la Champions League, e per il Napoli, fra le altre, ci sarà il Manchester City, ex club di Kevin De Bruyne, e sarà subito sfida tra ex. Il Mattino scrive: “Qui è successo tutto per Kevin: è diventato grande, è diventato amato, si è preso il calcio mondiale. Il belga conosce tutto di quell’impianto, tutto pure di quella città. Ci ha vinto campionati, Coppe, ci ha portato a passeggio la più bella, quella vinta nel 2023, appunto. E ora ci torna, da faro, per un’altra squadra. Con un azzurro diverso e pure un diverso obiettivo.

Quanto è strano il destino. Che ti mette subito “contro” l’altro, che ti obbliga a dover soffrire una volta in più. I saluti sono ancora nella testa. I figli in braccio, la mano al cielo. Sui social il club inglese ci ha messo subito il carico, con una foto del loro ex numero 17. Che ovviamente ha fatto il pieno di like. Che notte strana sarà per Kevin, Michele, per tutta la famiglia De Bruyne . Che quando pensa a Manchester, oggi, dice ancora “casa” come è giusto che sia. Ma quanto spazio ci sarà per le emozioni? Poco. Perché poi sarà partita vera. Con Guardiola e Conte faccia a faccia e con uno stadio che al Napoli rievoca vecchi ricordi: proprio in quella città, più di dieci anni fa ormai, il club di De Laurentiis faceva il suo esordio ufficiale in quella che era diventata la Champions League, conquistata oltre vent’anni dopo l’ultima volta. Non può essere un caso”.