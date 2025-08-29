Champions League – Sarà subito De Bruyne contro la sua ex squadra
Ieri si sono svolti i sorteggi che riguardano la Champions League, e per il Napoli, fra le altre, ci sarà il Manchester City, ex club di Kevin De Bruyne, e sarà subito sfida tra ex. Il Mattino scrive: “Qui è successo tutto per Kevin: è diventato grande, è diventato amato, si è preso il calcio mondiale. Il belga conosce tutto di quell’impianto, tutto pure di quella città. Ci ha vinto campionati, Coppe, ci ha portato a passeggio la più bella, quella vinta nel 2023, appunto. E ora ci torna, da faro, per un’altra squadra. Con un azzurro diverso e pure un diverso obiettivo.