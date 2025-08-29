NewsCalcioNapoli

Budel: “Lucca è un giocatore che può mettere in difficoltà Mina”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
0
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, cronista Dazn ed ex calciatore, fra le tante, di Cagliari e Milan Primavera. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Quali insidie può nascondere il Cagliari domani sera al Maradona contro il Napoli?
“Alla prima di campionato i sardi sono riusciti a pareggiare nei minuti di recupero contro una Fiorentina molto attrezzata. La squadra di Pisacane è messa in campo con grande organizzazione. Ho già avuto modo di vederla in amichevole e di commentare la prima giornata: in casa è riuscita a dare subito un’identità, con le giuste distanze e una squadra molto corta. Gli attaccanti lavorano tantissimo in fase difensiva e, a livello di organizzazione, è già molto avanti. Forse deve ancora migliorare un po’ nel possesso palla e ha perso parecchio in fase offensiva con l’uscita di Piccoli, quindi sta cercando ancora la quadra giusta, soprattutto nella fase offensiva.”
Secondo lei, la scelta del Napoli di puntare su Milinkovic-Savic, portiere con un ottimo lancio lungo, potrebbe diventare una chiave per superare la pressione del Cagliari e sfruttare la profondità di Lucca?
“Sì, può assolutamente essere un’opzione. Però, per quello che ho visto contro la Fiorentina e anche nelle amichevoli, il Cagliari lavora molto con gli attaccanti: non è semplice trovare subito la profondità, bisogna prima uscire dalla pressione alta dei sardi, servono due o tre passaggi e tanta personalità già nella propria trequarti. Non sarà facile innescare subito Lucca sul primo passaggio del portiere, perché la squadra si muove bene e copre sempre. Tant’è che la partita con la Fiorentina è stata sbloccata su un cross, non mediante la manovra. Saranno importanti anche le palle inattive, dove il Cagliari a volte mostra qualche limite, soprattutto nelle marcature.”
Che duello si aspetta tra Lucca e Mina?
“Lucca è un giocatore che può mettere in difficoltà Mina molto più di quanto fatto da Lukaku nella passata stagione. Il cagliaritano è molto bravo sull’uomo, però a volte è un po’ disattento, come sul gol di Mandragora alla prima di campionato, dove ha perso la marcatura in area. Mina preferisce avere un attaccante fisico di riferimento davanti a sé, mentre Lucca è dinamico, si muove molto, e per questo può essere l’opzione ideale per mettere in difficoltà i due centrali.”
Ha accennato al capitolo attaccanti: per caratteristiche, Rasmus Højlund può essere considerato il sostituto di Lukaku?
“A me Højlund piaceva già quando giocava all’Atalanta: è forte, ma non ha le stesse caratteristiche di Lukaku. Non è semplice trovare oggi un giocatore così simile a Lukaku, anche perché non c’è molto tempo sul mercato. Højlund non è un sostituto perfetto, però resta un attaccante che potrebbe fare comodo al Napoli. Sono d’accordo: le caratteristiche non sono assolutamente simili. Lukaku è un giocatore unico, in Italia fa sempre la differenza: è potente, sa giocare spalle alla porta e tiene palla, difficile trovarne un altro così. Højlund, invece, è diverso, ma ha qualità tecniche importanti, può far bene anche in Europa, dove magari ci sono più spazi. Parliamo comunque di un profilo giovane e forte, che può crescere molto e diventare il riferimento futuro del Napoli.”
Potrebbe piacerti anche
News

Paganin sul mercato degli azzurri: “Hojlund una scelta molto ragionata”

News

Nazionale Under 21, Marianucci tra gli azzurrini del CT Baldini

News

Piras: “La doppietta a Castellini e quella semifinale di Coppa Italia contro…

News

Luca Di Leonardo: “Cagliari molto più propositivo quest’anno, col Napoli tenterà di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.