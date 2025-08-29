Anellucci: “Hojlund? Andrei cauto. De Bruyne top player, Napoli da 9,5 sul mercato”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Anellucci, agente ed intermediario di mercato: “Cerco di andarci sempre piano quando si parla di centravanti, Hojlund andrebbe visto alla seconda stagione e non alla prima. Su di lui andrei con i piedi di piombo, non mi ha convinto più di tanto. Allo United non si è confermato e non ha mostrato le stesse cose viste a Bergamo. Fossi nel Napoli, penserei molto bene a questa operazione. Di sicuro è un attaccante diverso da Lukaku e Lucca sarebbe un’alternativa tattica. Lucca? È un giocatore che palla a terra fa un po’ di difficoltà, Lukaku ad oggi è di un livello superiore. Lucca però è molto bravo nel gioco aereo, quindi dovrà essere sfruttato dal lavoro degli esterni. Il gol contro il Sassuolo nasce da una situazione simile, solo che hanno trovato McTominay. Lucca è un giocatore comunque giovane e di livello, ha tutto il tempo quest’anno di riprovarsi dopo quanto visto ad Udine. De Bruyne? Ha reso il Napoli ancora più internazionale. È un giocatore di livello mondiale e si è rimesso subito in forma con Conte. È un top player e lo mostra nei comportamenti. La prima partita non è mai la stagione intera, soprattutto considerando il Sassuolo, ma i segnali sono stati positivi. De Bruyne dovrà dimostrare di essere top player e trascinatore soprattutto nelle gare che pesano. Mercato del Napoli? Il Napoli doveva alzare la qualità in ogni reparto e lo ha fatto. Le competizioni sono aumentate e di pari passo anche le partite, quindi serviva avere più scelte di livello. Un voto globale con Hojlund ed Elmas? Sicuramente un 9 e mezzo”.

Factory della Comunicazione