Tiberio Ancora: “Non sono stato cacciato dal Napoli, Lukaku per me era come un figlio. Parole fraintese, mai accusato nessuno”

“Devo chiarire una cosa perché non si sopportano più questi social. Mi hanno dato del codardo, del presuntuoso, dell’arrogante, mi hanno detto che ho sputato nel piatto dove ho mangiato! Mi hanno detto di tutto e di più, che mi hanno cacciato, che non merito il Napoli. Il Napoli mi aveva presentato il contratto, ma per una mia scelta personale ho dovuto rifiutare, non mi ha cacciato nessuno anzi ringrazio il Napoli che mi aveva dato la possibilità di continuare. Lukaku? Non sono presuntuoso, non ho accusato nessuno anche perché i medici del Napoli sono di un livello altissimo, il preparatore atletico è bravissimo e poi ho un rapporto con loro eccezionale per cui lungi da me voler accusare o mettere in discussione il lavoro dei miei ex collaboratori. L’infortunio di Lukaku poteva accadere anche quando c’ero io, io per lui avevo un occhio particolare perché il nostro rapporto andava anche oltre quello sportivo. Ho detto e ribadisco che secondo me, non essendo ancora al top, probabilmente il ragazzo che è un generoso, ha dato più di quello che doveva dare e presumo, ribadisco presumo, si sia sbagliato in questo. Ma è solo una silupposizione e mi spiace se qualcuno ha interpretato male il mio pensiero e me ne scuso. Lukaku era un figlio prediletto per me e per questo ci mettevo anche più attenzione. Non capisco perché ora mi danno del codardo, spero che questo intervento possa chiarire la sitzuone. Mi sento a disagio perché sono una persona perbene, rispetto tutti e trovarmi in questa situazione non mi piace, non mi appartiene. Sto leggendo cose che non merito, sono sensibile e so di non aver fatto nulla di male e per questo mi dispiaccio. Oggi non chiarisco nulla, ribadisco solo ciò che ho detto, forza Napoli sempre”