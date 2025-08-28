Spinazzola resta, potrebbe fare anche da vice Di Lorenzo

Si era sussurrato di una possibile cessione di Leonardo Spinazzola, ma il Napoli lo terrà, come sottolinea Il Mattino. “E lo stesso vale anche per Spinazzola: molti i sussurri per un possibile addio, ma alla fine l’ex Roma resterà a disposizione. Sulla sinistra c’è grande abbondanza con l’arrivo anche di Miguel Rodriguez. Ma Spina potrebbe, in caso di emergenza, giocare anche come vice Di Lorenzo. Tra le operazioni di fine mercato resta da trovare una sistemazione per Hasa: Ramadani, il suo agente, preferisce una serie B di primo livello (Palermo)”.