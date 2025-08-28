Sorteggio Champions League: ecco le 8 avversarie del Napoli
A Monaco si è svolto il sorteggio della fase campionato di Champions League. La UEFA, come già lo scorso anno, ha impedito gli incroci immediati tra squadre della stessa nazione nei primi 8 match.
Il Napoli, inserito nel tabellone, affronterà queste squadre:
-
Prima fascia: Chelsea, Manchester City
-
Seconda fascia: Benfica, Eintracht Francoforte
-
Terza fascia: Sporting CP, PSV Eindhoven
-
Quarta fascia: Qarabag, Copenaghen
Le prime 8 classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla 9ª alla 24ª dovranno disputare i playoff.