Romano: “Elmas-Napoli, here we go! Il macedone arriva in prestito dal Lipsia!”

Elif Elmas farà ritorno a Napoli. Non ci sono più dubbi. Ad annunciarlo è Fabrizio Romano che attraverso su X ha riferito che il club azzurro ha trovato l’accordo con il Lipsia per l’arrivo in prestito del centrocampista del macedone.

” Elif Elmas al Napoli, here we go! Accordo raggiunto per il prestito con diritto di riscatto, Elmas torna al Napoli dal RB Lipsia. Elmas ha accettato subito il trasferimento settimane fa, perché voleva solo il Napoli rispetto ad altre opzioni”.