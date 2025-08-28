Romano: “Elmas-Napoli, here we go! Il macedone arriva in prestito dal Lipsia!”
Elif Elmas farà ritorno a Napoli. Non ci sono più dubbi. Ad annunciarlo è Fabrizio Romano che attraverso su X ha riferito che il club azzurro ha trovato l’accordo con il Lipsia per l’arrivo in prestito del centrocampista del macedone.
🚨🔵⚪️ Elif Elmas to Napoli, here we go! Deal in place for loan with buy clause as Elmas returns to Napoli from RB Leipzig.
Elmas has agreed immediately to the move weeks ago as he only wanted Napoli ahead of other options.
