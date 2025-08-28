Rivivi il live- sorteggi Champions League, ecco le avversarie del Napoli: Qarabag, Copenhagen, PSV, Sporting Lisbona, Benfica, Francoforte, Chelsea e Manchester City

Premi f5 per aggiornare la pagina

FINE SORTEGGI

Le ultime due avversarie del Napoli sono Qarabag e Copenhagen, gare che si disputeranno al Maradona e in Danimarca.

Il sesto avversario del Napoli è il PSV, gara che si disputerà in Olanda.

Il quinto avversario del Napoli è lo Sporting Lisbona, gara che si disputerà al Maradona.

Il quarto avversario del Napoli è il Francoforte, gara che si disputerà al Maradona.

La terza avversaria del Napoli è il Benfica, gara che si disputerà in Portogallo.

Il secondo avversario del Napoli è il Manchester City, gara che si disputerà all’Etihad Stadium dove ci sarà il ritorno di Kevin De Bruyne in Inghilterra.

Sarà il Chelsea il primo avversario del Napoli, gara che si disputerà al Maradona.

Saranno Kakà e Ibrahimovic a pescare le squadre e sabato ci saranno i calendari ufficiali.

INIZIANO I SORTEGGI

Mentre la squadra di Antonio Conte prepara la sfida di sabato sera contro il Cagliari di Pisacane, oggi a Montecarlo, alle ore 18:00, si terranno i sorteggi per la fase a gironi di Champions League.

Il Napoli, che torna nella competizione dopo un anno di assenza, ripartirà dalla terza fascia.

Ilnapolionline.com seguirà in diretta testuale i sorteggi, aggiornandovi in tempo reale.

A cura di Emanuele Arinelli

