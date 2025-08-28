Record positivi e negativi nella storia della Champions League

Le statistiche sui più disparati argomenti appassionano da sempre molte persone, ma le statistiche hanno anche un’utilità scientifica poiché consentono di aggregare dati e analizzarli in funzione di ricerche e orientamenti. A titolo di esempio, il lancio di un nuovo prodotto di consumo a livello industriale è sempre, o almeno dovrebbe essere, preceduto da approfondite analisi statistiche sulle probabilità di successo, in modo da evitare il più possibile onerosi e dolorosi fiaschi commerciali.

A ben vedere anche il celebre e vetusto Guinnes dei primati altro non è se non una serie di dati statistici sui più disparati accadimenti nella vita sociale ma anche in natura. Nel caso della Champions League il primo record sul quale solitamente ci si interroga è sapere chi ne ha vinte di più. Un appassionato di calcio internazionale, che segue da anni le vicende calcistiche saprebbe rispondere quasi istintivamente, ma per chi non condivide questa passione potrebbe comunque ritenere interessante sapere che la squadra in questione è il Real Madrid.

In pratica gli spagnoli del Real Madrid si sono aggiudicati i seguenti record:

Maggior numero di titoli vinti: 15.

Maggior numero di partecipazioni alla manifestazione: 44.

Maggior numero di partite giocate: 503.

Maggior numero di vittorie: 302.

Maggior numero di pareggi: 85.

Maggior numero di sconfitte: 116.

Maggior numero di gol segnati e subiti: rispettivamente 1104 e 558.

Del resto, anche per la stagione 2025-26, le scommesse Champions League indicano nei Blancos una delle squadre favorite per la vittoria finale con una quotazione pari a 7.50, preceduti solo dal Liverpool a 7.00 e dal PSG a 5.50.

Tra le italiane, chi ha fatto incetta di record, ma negativi, è la Juventus. I bianconeri sono quelli, ad esempio, che hanno raccolto il maggior numero di cartellini rossi (30). In questa poco onorevole classifica troviamo anche l’Inter al quinto posto con 23 cartellini rossi. Altro poco invidiabile record attribuito alla Juventus e quello del maggior numero di finali perse. Tra il 1973 e il 2017 la squadra di Torino ha perso sette delle nove finali a cui ha partecipato.

L’internazionale di Milano è stata l’unica squadra italiana ad essersi aggiudicata il famoso “triplete”. Tuttavia, più interessante del triplete nerazzurro, realizzato nel 2010 sotto la guida di José Mourinho, sta il fatto che tutte le squadre contro cui l’Inter ha perso la finale di Champions League, o Coppa Campioni, in quell’occasione hanno realizzato a loro volta un triplete:

Celtic: 1967.

Ajax: 1972.

City: 2023.

Psg: 2025.

Cristiano Ronaldo è il lider indiscusso tra gli attaccanti grazie ai 141 gol siglati, al maggior numero di presenze (187), di assist offerti ai compagni di squadra (42) e di rigori segnati (19).

Da segnalare infine l’episodio citato come “la maledizione del Benfica”. I portoghesi conquistarono la Champions League in due occasioni, nel 1961 e nel 1962, quando l’allenatore ungherese Béla Guttmann sedeva in panchina. Poco dopo il secondo successo, Guttmann venne allontanato dalla società portoghese e, in segno di protesta, pronunciò una celebre maledizione: la squadra non avrebbe più sollevato la coppa per almeno un secolo. E così è stato, finora.