Pietro Lo Monaco: “Il Napoli ha la squadra e l’organico più forte del campionato”

Oggi nel corso della puntata odierna di “Radiogoal”, Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a proposito di mercato. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Hojlund?

Al di là del fotto dell’esigenza dell’infortunio di Lukaku, per me il Napoli ha la squadra e l’organico più forte del campionato.

Sarà la candidata numero uno a rivincere lo scudetto, al di là dei rivali dell’Inter. Alcune operazioni di mercato, però, mi sono sembrate un po’ forzate e senza raziocinio.

Perché quando torna Lukaku che fai?

Certo il suo infortunio è sicuramente importante con un recupero problematico, però spero per lui che si riprenda presto. Anche Lang è costato tanti soldini, ma a quel punto magari potevano prendere una primissima scelta.

Magari anche l’olandese darà il suo alla causa, ce lo auguriamo, però magari si poteva fare qualcosa di diverso”.