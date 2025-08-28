Per il centrocampo restano vive le piste per Brescianini e Musah, la situazione

Il Napoli ha bisogno di un rinforzo anche a centrocampo, oltre che in attacco, e due sono i nomi che si rincorrono in queste ultime giornate di mercato, Brescianini e Musah. Il Mattino scrive: “Il mercato in entrata del Napoli, però, non è finito: Conte vorrebbe anche un altro centrocampista, motivo per cui vanno tenute calde sia la pista principale che porta a Brescianini che l’altra: Musah. Atalanta e Milan, però, sono molto fredde, perché non vogliono andare a rafforzare ulteriormente una diretta concorrente in serie A. Ma un altro nella mediana è una delle indicazioni che arriva dal mercato azzurro. Anche se, non dovesse arrivare, non sarebbe certo un dramma”.

Factory della Comunicazione