Per Hojlund ed Elmas mancano solo le ufficializzazioni

Il Napoli sta per assestare altri due colpi di mercato, Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas, ex azzurro. Il Mattino scrive: “Ci sono le intese formali, mancano le ufficializzazioni ma il più è fatto, gli accordi sono quasi totali e davvero sarebbe da colpo di scena se Hojlund ed Elmas non diventeranno due calciatori del Napoli. Si sa, bisogna attendere ancora qualche piccolo dettaglio ma – dicono gli entourage del danese e del macedone – il banco non può saltare. In ogni caso, nessuno dei due farà in tempo per andare in panchina con il Cagliari. Hojlund è pronto a passare alla corte di Conte con la formula del prestito oneroso (5 milioni) e il riscatto da 37 milioni. La faccenda sono le clausole per il riscatto”.

