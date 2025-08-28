NewsCalcioMercato

Pedullà: “Napoli pronto a due nuovi acquisti in giornata”

By Filippo Maria Aiello
Attraverso il proprio profilo ufficiale Youtube l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato degli ultimi giorni concitati di mercato in casa Napoli, con due molto probabili imminenti acquisti della squadra azzurra:

“Vi ho detto ieri sera che questo sarebbe stato il giorno di Hojlund. Vi ho aggiunto l’altra esclusiva su Elmas, che vi ho dato nei giorni scorsi, come possibilità di due operazioni da chiudere entro questo fine settimana. Queste sono le ore giuste. Poi il Napoli deciderà se procedere o meno su altre cose e su altre situazioni. 

Su Mainoo del Manchester United cosa devo dirvi? Il lancio inglese di ieri è stato roboante. Mainoo è un 2005 fantastico, ha untalento incredibile. Se fossi presidente, direttore sportivo e allenatore della mia squadra, e lo avessi, non lo darei mai. Infatti non è detto che lo diano”.

