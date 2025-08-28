elmas
Obiettivo Napoli – Elmas al Lipsia ha deluso, ma al Torino ha mostrato tutto il suo valore

By Emilia Verde
Un ritorno interessante al Napoli sembra proprio essere quello di Elmas, che al Lipsia non ha brillato, ma al Torino ha mostrato quanto vale, ed il suo desiderio ora è solo il Napoli. Il Mattino scrive: “Anche Elmas nel Lipsia ha deluso, ma nei mesi al Torino ha dimostrato tutto il suo valore. Ecco, capitolo Elmas: torna al Napoli per un prestito oneroso conveniente (si parla di 4-6 milioni) e un eventuale riscatto, non per forza obbligatorio, a circa 14 milioni. Un affare che a queste cifre, considerando che il Napoli un anno e mezzo fa lo ha ceduto sempre alla Red Bull per 25 milioni, sarebbe un colpaccio. Elmas ha contatti con molti ex azzurri, non vede l’ora di tornare al Napoli: quando i suoi agenti hanno avuto i contatti con i club azzurri, non hanno avanzato pretese né sullo stipendio né sulle condizioni. Per Hojlund ed Elmas, dunque, la serie A viene vista come un luogo di possibile rinascita dopo le delusioni in Premier e Bundesliga”.

