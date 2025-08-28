Ni Napoli 25/08/2024 - campionato di calcio serie A / Napoli-Bologna / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Pasquale Mazzocchi
NewsCalcioMercato

Napoli, tra le uscite non ci sarà Pasquale Mazzocchi

By Emilia Verde
0

Il Napoli si muove anche sul mercato per le cessioni, ma tra queste non ci sarà il terzino Pasquale Mazzocchi. Il Mattino scrive: “Non si può avere tutto dalla vita. Vero con il Siviglia da tempo l’accordo per Juanlu è stato raggiunto, ma gli andalusi ora pagano il prezzo delle loro titubanze. Perché il Napoli, dopo il ko di Lukaku, ha dovuto concentrarsi su altre priorità. La sensazione è che l’affare è solo rinviato: a gennaio. E a questo punto, potrebbe quindi non andare all’assalto del terzino spagnolo. Tenendo in rosa Pasquale Mazzocchi.

Factory della Comunicazione

Anzi, al momento l’opzione principale è quella della permanenze del terzino di Barra”.
Potrebbe piacerti anche
News

Maurizio De Giovanni: “Napoli? Sono spiccate alcune individualità: De Bruyne e…

News

Mercato Napoli – Alla fine il Manchester United cederà per Hojlund, ecco perchè

News

Per Hojlund ed Elmas mancano solo le ufficializzazioni

Calcio

Semplici: “Napoli, ottimo mercato, farà bene anche in Champions”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.