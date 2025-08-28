Napoli, tra le uscite non ci sarà Pasquale Mazzocchi

Il Napoli si muove anche sul mercato per le cessioni, ma tra queste non ci sarà il terzino Pasquale Mazzocchi. Il Mattino scrive: “Non si può avere tutto dalla vita. Vero con il Siviglia da tempo l’accordo per Juanlu è stato raggiunto, ma gli andalusi ora pagano il prezzo delle loro titubanze. Perché il Napoli, dopo il ko di Lukaku, ha dovuto concentrarsi su altre priorità. La sensazione è che l’affare è solo rinviato: a gennaio. E a questo punto, potrebbe quindi non andare all’assalto del terzino spagnolo. Tenendo in rosa Pasquale Mazzocchi.

