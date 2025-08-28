Napoli in terza fascia. Oggi i sorteggi della Champions League si vedranno anche in chiaro

Tutto pronto, o quasi, per l’inizio della league phase della Champions League 2025/2026. La fase campionato, che partirà il prossimo 16 settembre, sarà definita al meglio nella giornata di domani, alle ore 18 a Montecarlo.

Come funziona la fase campionato della Champions League

Confermata, dunque, la formula della scorsa stagione con un girone unico composto da 36 squadre, suddivise in quattro fasce a secondo del coefficiente Uefa. In lizza, per l’Italia, l’Inter (1/a fascia), reduce da due finali negli ultimi tre anni, Atalanta e Juventus (2/a fascia) e il Napoli scudettato (3/a fascia). Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione giocheranno il turno dei Play-off. Le ultime 12 saranno, invece, eliminate.

Data e ora dei sorteggi

I sorteggi, come anticipato, si terranno il giorno 28 agosto, alle ore 18, a Montecarlo. Sarà possibile vederli in chiaro su Tv8, grazie allo studio speciale targato Sky Sport, condotto da Mario Giunta, affiancato da Paolo Condò e Alessandro Costacurta. Fonte: Il Mattino