Napoli accelera per Hojlund: intesa vicina con lo United, sfuma l’opzione Mainoo

Secondo quanto riportato da Marco Giordano della redazione di Radio CRC, tramite i suoi profili di X il Napoli stringe i tempi per Rasmus Højlund. Nelle ultime ore ci sono stati passi avanti concreti con il Manchester United, con le parti pronte a trovare l’accordo definitivo già in serata. L’attaccante danese è considerato il rinforzo ideale per l’attacco azzurro, e l’operazione sembra ormai in fase avanzata. Resta invece chiuso il capitolo Mainoo: il giovane centrocampista resterà a disposizione dei Red Devils.

