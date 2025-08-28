NewsCalcioMercato

Mercato Napoli – Alla fine il Manchester United cederà per Hojlund, ecco perchè

Il Napoli continua la trattativa col Manchester United per Rasmus Hojlund, ma il percorso ormai sembra in discesa, come sottolinea Il Mattino. “Il Napoli vuole che siano due: presenze e ritorno in Champions League. Per il Manchester United una esagerazione. Ma alla fine gli inglesi cederanno: come hanno fatto con McTominay. Anche perché non possono certo tenersi pure il danese che Amorin, il tecnico, considera un esubero. Il danese, ceduto dall’Atalanta per 85 milioni di euro, torna in Italia per quasi la metà: una svalutazione record per il 22enne che, però, ha una voglia matta di riscattarsi.

Il danese, per facilitare la partenza, pare sia trattando anche la liberatoria su alcune mensilità che doveva ricevere dal Manchester United facilitando la chiusura della trattativa. Lo stipendio sarà di circa 5 milioni netti a stagione: contratto fino al 2030, con opzione per il 2031.

Conte si fida delle potenzialità di Rasmus Hojlund che, nel biennio al Manchester United, ha fatto flop”.

