Maurizio De Giovanni: “Napoli? Sono spiccate alcune individualità: De Bruyne e McTominay”

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale. “Il Napoli contro il Sassuolo mi ha dato l’impressione di grande autorevolezza: una squadra già pronta: Nessuna impressione di un cantiere o di un lavoro in corso. Poi sono spiccate alcune individualità: De Bruyne e McTominay. Questi ultimi due, di fatto, hanno mostrato una condizione diversa rispetto a quanto visto a Castel di Sangro. Sono anche convinto che contro il Sassuolo non sarà facile. Cosa non mi è piaciuto? Mi pongo il problema del portiere. Sono d’accordo che il Napoli abbia due portieri forti e che vengano fatti giocatori in base alle gare. Ma non so dirti quanto Meret possa portarti indietro l’ombra di un altro portiere: l’ho visto incerto con il Sassuolo. Questo mi fa preoccupare un poco, poco. Al Napoli manca il centravanti ma, soprattutto, Anguissa. Quest’ultimo è insostituibile in questa squadra. Contento con Hojlund ed Elmas? In parte, io vedo più Brescianini come sostituto di Anguissa. Non c’è un suo sostituto in rosa o, almeno, non si sposti McTominay, perdendo così i suoi inserimenti. Lang? Giocherà, il Napoli è atteso da almeno 50 partite: dipende dalle varie gare. Dal punto di vista del gioco, paradossalmente, ho visto un Napoli migliorato. Anche perché c’è ora De Bruyne, che è capace di cambiare l’intera squadra. Senza Lukaku hai perso una regia offensiva molto importante. Hojlund serve subito, già è un problema il fatto che non ci sarà contro il Cagliari”.

Factory della Comunicazione