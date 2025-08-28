NewsCalcioSu X.com

Inter e Napoli possono andare lontano, Juve dietro. Ecco cosa succede dopo il girone

By Giuseppe Sacco
0
Le prime otto vanno  dirette agli ottavi,   dal 9° al 24° posto ci sono gli spareggi

Factory della Comunicazione

Due rivali per ciascuna fascia  una in casa e una in trasferta  Sei inglesi al via: l’Inter sa già  che dovrà affrontarne due

 

I sogni di una notte di fine estate stanno per ricominciare. Per la verità, di un tardo pomeriggio. Archiviati i preliminari, oggi alle 18 l’urna di Montecarlo darà i suoi primi responsi sul percorso campionato della SuperChampions. È arrivato il momento tanto atteso dei sorteggi che definiranno il girone unico a 36 squadre, inizialmente suddivise in quattro fasce secondo coefficiente Uefa. A rappresentare l’Italia saranno presenti sul red carpet dell’Europa delle big l’Inter, due volte finalista in tre anni e in 1ª fascia, l’Atalanta e la Juventus (in 2ª) e il Napoli campione d’Italia in 3ª, che torna in Champions dopo un anno di assenza. Il format è quello che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno: le prime 8 direttamente agli ottavi di finale; dal 9° al 24° posto agli spareggi; le ultime 12 eliminate. A proposito, le date da segnare sul calendario sono 16, 17 e 18 settembre: una tre giorni dedicata esclusivamente al maggiore torneo per club del Vecchio Continente. Tutte le altre giornate verranno giocate di martedì e mercoledì, a eccezione dell’ottava e ultima, il 28 gennaio 2026, con 18 partite in contemporanea per un altro mercoledì da leoni.

 

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Dubbio portiere per Napoli-Cagliari

News

“Hojlund è simile a Lukaku ed è più pronto di Lucca”

News

Obiettivo Napoli – Elmas al Lipsia ha deluso, ma al Torino ha mostrato tutto il…

Calcio

Spinazzola resta, potrebbe fare anche da vice Di Lorenzo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.