Inter e Napoli possono andare lontano, Juve dietro. Ecco cosa succede dopo il girone

Le prime otto vanno dirette agli ottavi, dal 9° al 24° posto ci sono gli spareggi

Due rivali per ciascuna fascia una in casa e una in trasferta Sei inglesi al via: l’Inter sa già che dovrà affrontarne due

I sogni di una notte di fine estate stanno per ricominciare. Per la verità, di un tardo pomeriggio. Archiviati i preliminari, oggi alle 18 l’urna di Montecarlo darà i suoi primi responsi sul percorso campionato della SuperChampions. È arrivato il momento tanto atteso dei sorteggi che definiranno il girone unico a 36 squadre, inizialmente suddivise in quattro fasce secondo coefficiente Uefa. A rappresentare l’Italia saranno presenti sul red carpet dell’Europa delle big l’Inter, due volte finalista in tre anni e in 1ª fascia, l’Atalanta e la Juventus (in 2ª) e il Napoli campione d’Italia in 3ª, che torna in Champions dopo un anno di assenza. Il format è quello che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno: le prime 8 direttamente agli ottavi di finale; dal 9° al 24° posto agli spareggi; le ultime 12 eliminate. A proposito, le date da segnare sul calendario sono 16, 17 e 18 settembre: una tre giorni dedicata esclusivamente al maggiore torneo per club del Vecchio Continente. Tutte le altre giornate verranno giocate di martedì e mercoledì, a eccezione dell’ottava e ultima, il 28 gennaio 2026, con 18 partite in contemporanea per un altro mercoledì da leoni.

Fonte: CdS