Identikit-Chi è Timo Suarez, il nuovo speaker del Napoli

Factory della Comunicazione

Ecco invece quanto da sapere sullo speaker Timo Suarez. La didascalia della sua pagina Instagram, seguita da oltre 140 mila followers, recita conduttore radiofonico e televisivo, presentatore e vocalist. Sul piccolo schermo ha guidato con la sua vice diverse puntate di Aspettando Ciao Darwin, così come su Radio Marte, emittente su conduce da vari programmi alcuni anni. E’ inoltre un podcaster e un performer. «Mai provato così ansia da prestazione», il messaggio nella story su Instagram pubblicata in seguito alla sua investitura ufficiale come speaker del Napoli.

Chi è Enrico Maria dj resident

«Enrico Maria è un dj e produttore napoletano classe 1996, noto per la sua abilità nella musica elettronica e le sue innumerevoli sfumature». Questo è quanto si legge nella preambolo iniziale sul sito blog del giovane artista. E poi ancora «cresciuto nella vivace Napoli, Enrico Maria ha assorbito l’energia e la passione del luogo, trasformandole in una carriera nella musica elettronica e affermandosi rapidamente nella scena musicale cittadina». Tra le collaborazioni più esclusive si contano in particolare la posizione di resident del party più esclusivo e cool della scena clubbing napoletana: Dreamers.zip. «La carriera produttiva e musicale di Enrico Maria è solo all’inizio. Con un futuro radioso davanti a sé, continuerà a ispirare e trasformare la musica elettronica», conclude. fonte: Il Mattino