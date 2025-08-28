NewsCalcioMercato

Idea last minute: dall’Inghilterra il centrocampista 2005 del M.U. Kobbie Mainoo, concorrenza spagnola

By Giuseppe Sacco
Il Napoli e il ds Manna non mollano alcuna pista, hanno anche sondato in queste ore Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United ma che è conteso anche da Real Madrid e Atletico Madrid. Amorin avrebbe spiegato che Mainoo sarebbe una specie di vice di Bruno Fernandes per un posto in squadra. Considerando che Fernandes ha saltato solo otto partite di Premier League nei suoi cinque anni e mezzo allo United, Mainoo è finito sul mercato. Ma a gennaio, quando il Chelsea ha chiesto il prezzo, la risposta è stata choc: 70 milioni.

 

Fonte: Il Mattino

