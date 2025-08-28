CalcioNapoliNews

Hojlund, una richiesta azzurra ha “raffreddato” lo United

By Gabriella Calabrese
Bisogna sciogliere ancora qualche nodo e quindi stamattina si riprenderanno dialoghi e contatti. Non c’è più molto tempo ed entrambi i club vogliono chiudere. C’è una richiesta azzurra che ha “raffreddato” lo United. Scrive il CdS: “Lo United non è d’accordo. O meglio: rispetto alla posizione iniziale, cioè obbligo garantito e stop, ha accettato di partire da un prestito con diritto di riscatto da 5 milioni più 40 che diventerebbe obbligo nel caso in cui il Napoli riuscisse a qualificarsi all’edizione 2026-2027 di Champions. Lo ritiene ragionevole. Il club di De Laurentiis, però, ha chiesto di raddoppiare le condizioni: inserendo anche la voce di un congruo numero di partite giocate da Hojlund nell’intero arco della stagione. Congruo, cioè una percentuale elevata rispetto al totale: ed è questo il punto che ha mandato in stallo la trattativa e l’affare in freezer. Lo United, dal canto proprio, vuole escludere questa opzione dalla struttura dell’operazione o quantomeno ridurre notevolmente il numero delle presenze che Rasmus dovrebbe collezionare per trasformare il diritto in obbligo.”

