“Hojlund è simile a Lukaku ed è più pronto di Lucca”

Stefan Schwoch ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Hojlund più pronto di Lucca. Il Napoli deve arrivare almeno agli ottavi di Champion” – “Hojlund? Mi piace. Mi baso soprattutto quanto fatto all’Atalanta, perché a Manchester ha fatto poco. Mi piace, perché attacca bene la profondità e difende bene la palla. Ha caratteristiche più simili a Lukaku rispetto a Lucca e anche più pronto di quest’ultimo. Per Hojlund, di fatto, Napoli è un’opportunità enorme per rilanciarsi. Ho visto molto bene Thuram dell’Inter. La coppia dell’Inter è quella più forte. Poi hanno aggiunto Bonny, che farà molto bene. Hojlund insieme a Lucca? Nel calcio si può tutto, ma la vedo dura. Lucca non lo vedo pronto per caricarsi sulle spalle l’attacco del Napoli. Champions? Mi aspetto una bella Champions dal Napoli, mi aspetto almeno gli ottavi di finale. Anche il Napoli arricchisce la Champions, visti i 4-5 campioni che ha in rosa. Il Milan arriverà nelle prime quattro, poi Allegri riesce sempre a raggiungere i suoi obiettivi. Come sarebbe accolto Osimhen da avversario? Lui ha fatto bene e va giudicato per questo: non lo offenderei e non lo applaudirei”.

