“Ho la sensazione che il Napoli voglia dare grande importanza anche alla Champions”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Capozucca, direttore sportivo ex Cagliari e Genoa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Potrebbe essere una deduzione giusta, ma, personalmente, ho la sensazione che quest’anno il Napoli, al di là del campionato che resta un obiettivo, voglia dare grande importanza anche alla Champions. È un’idea che mi sono fatto io: in Italia da tempo manca una vera programmazione europea, ma credo che il Napoli abbia questa mentalità.

“È sicuramente un giocatore importante. Io lo ricordo bene quando era a Bergamo con l’Atalanta, aveva fatto molto bene. Poi al Manchester United non l’ho seguito tantissimo, ma qui in Italia aveva fatto un’ottima impressione.

La Serie A, una volta, era definita il campionato più bello del mondo, con tanti campioni: possiamo dire che oggi si stia tornando ad investire per tornare importanti?

Hai detto bene: oggi si è tornato a spendere e a portare in Italia giocatori importanti, come accadeva anni fa.

Non dimentichiamoci che fino a una decina di anni fa i campioni più forti venivano qui, poi c’è stato un periodo di crisi finanziaria in cui non arrivavano più.

Quest’anno invece il mercato è stato vivace: società come Inter, Juventus, Milan e Napoli hanno fatto investimenti importanti e ne hanno pianificati altri, e ai nastri di partenza si presentano agguerrite e competitive”.