Foggia: “Con Hojlund il Napoli si rinforza ancora di più ma è già un mercato da big club in Europa”

Pasquale Foggia, il direttore sportivo del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”, in onda ogni giorno dalle 18 alle 20. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli? È sicuramente da big a livello europeo. Prendere un portiere come Milinkovic-Savic con un’operazione da 22 milioni vuol dire che sei una big. Hojlund? Mi piace molto, certo, anche da tifoso spero che possa arrivare quanto prima. Con lui il Napoli si rafforzerà ulteriormente. E sul mio Pescara, sempre per rimanere in tema di portieri, abbiamo trattato Luigi Sepe in uscita dalla Salernitana ma non abbiamo trovato le condizioni giuste per portare a compimento l’operazione”.