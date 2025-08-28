CalcioNapoliNews

Filardi: “Conte non può rinunciare al trio dello scorso anno”

MASSIMO FILARDI A RADIO MARTE: “Premesso che l’assenza di Lukaku è molto pesante, l’acquisto probabile di Hojlund è una scelta che promuovo. Lukaku è ed era fondamentale per il gioco di Conte, mi dispiace molto – ha detto l’ex azzurro a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- che si sia infortunato, anche per il peso che ha nello spogliatoio e in campo, dove è un trascinatore. Detto questo l’arrivo possibile di Hojlund dota il Napoli di un grande centravanti, che sa attaccare la profondità, va negli spazi e potrà godere dei passaggi illuminanti di De Bruyne, che ha la capacità unica di vedere linee che gli altri non vedono. Sono anche contento dell’arrivo di Elmas, è un calciatore che sa ricoprire più ruoli, conosce la piazza e parte dello spogliatoio, è uno di noi, insomma. Il 4-1-4-1 visto col Sassuolo non so se sarà il modulo-base del Napoli, so solo che giustamente Conte non può rinunciare al trio di centrocampo dello scorso anno, essenziale per vincere lo scudetto, e naturalmente anche a De Bruyne. Se non dovesse arrivare un’alternativa a Di Lorenzo non escludo che Conte possa utilizzare, all’occorrenza, Berukema o anche Marianucci come terzino, ovviamente sarebbe un elemento più bloccato rispetto a Di Lorenzo. La sfida di sabato col Cagliari non sarà facile per gli azzurri, perché il tecnico dei sardi Pisacane propone un centrocampo a 4 con quattro centrocampisti puri, che hanno gamba e vanno al contrasto. Non sarà una partita semplice come quella col Sassuolo”

