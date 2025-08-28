FAB FOUR, Conte pensa al Cagliari con la formula dei quattro centrocampisti

Entra nel vivo la preparazione della partita in programma sabato alle 20.45 al Maradona contro il Cagliari. La seconda del campionato, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Conte ha tutti a disposizione ad eccezione di Gutierrez, alle prese con il processo di riabilitazione dopo l’intervento alla caviglia destra eseguito in Spagna il 10 luglio, alla fine della sua ultima stagione con il Girona: la pausa sarà utile per accelerare il rientro a pieno regime in vista della ripresa in Serie A e dell’inizio della Champions. Per il resto, Conte va verso la conferma dello schieramento esibito all’esordio contro il Sassuolo al Mapei: la formula con i Fab Four, con i quattro centrocampisti De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay tutti insieme in una sorta di 4-3-3 molto flessibile, o 4-1-4-1 che dir si voglia. Soltanto numeri: a contare sono i dati che raccontano lo spostamento di McT a sinistra e la conferma di Politano a destra, l’equilibratore a tutta fascia che in fase di non possesso, quando le esigenze lo r i chiedono, detta il passaggio a cinque. Il riferimento offensivo sarà Lucca. Una curiosità: lo stadio Maradona sarà incluso nella prossima edizione di EA SPORTS FC 26 dopo l’accordo siglato tra EA SPORTS e il Comune di Napoli. Fonte: CdS

