Dubbio portiere per Napoli-Cagliari

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “L’arrivo di Hojlund dimostra le grandi ambizioni del Napoli” – “Brescianini? La vedo complicata per una questione di liste. Con Hojlund, Elmas e Brescianini bisogna fare solo chapeau al Napoli, visto che avrebbe fatto un grandissimo mercato. Con Hojlund ed Elmas, di fatto, il Napoli fa un passo in più. Prendere un giocatore più simile ad Anguissa? Dipende sempre dal mercato che ti offre e chi riesci a prendere. Entro venerdì, il Napoli potrebbe chiudere per Hojlund ed Elmas. Ma nel mercato bisogna sempre aspettare. L’arrivo di Hojlund dimostra le ambizioni del Napoli anche per il futuro, vista l’età del danese. Hojlund ha tutte le caratteristiche dell’era De Laurentiis, visto che lo si potrebbe rivendere tra 3-4 anni. Il Napoli farebbe un ulteriore passo in avanti con Hojlund. Napoli-Cagliari? Bisogna vedere Buongiorno, poi c’è il dubbio tra Meret e Milinkovic-Savic. Ma il resto sarà la stessa squadra vista con il Sassuolo”.

