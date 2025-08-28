De Bruyne, ritorno da leggenda: il Napoli sfiderà il Manchester City all’Etihad

Il sorteggio della Champions League 2025/26 ha stabilito che il Napoli affronterà in trasferta il Manchester City di Pep Guardiola. La sfida sarà particolarmente speciale per Kevin De Bruyne, che dopo dieci anni ritroverà da avversario la sua ex squadra, lasciata la scorsa estate per vestire l’azzurro sotto la guida di Antonio Conte. I tifosi dei Citizens, emozionati per il ritorno del belga all’Etihad, hanno già invaso i social con messaggi di affetto e gratitudine, promettendo un’accoglienza calorosa alla leggenda che ha segnato la storia del club.

