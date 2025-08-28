NewsCalcioChampions League

De Bruyne, ritorno da leggenda: il Napoli sfiderà il Manchester City all’Etihad

By Emanuela Menna
0

Il sorteggio della Champions League 2025/26 ha stabilito che il Napoli affronterà in trasferta il Manchester City di Pep Guardiola. La sfida sarà particolarmente speciale per Kevin De Bruyne, che dopo dieci anni ritroverà da avversario la sua ex squadra, lasciata la scorsa estate per vestire l’azzurro sotto la guida di Antonio Conte. I tifosi dei Citizens, emozionati per il ritorno del belga all’Etihad, hanno già invaso i social con messaggi di affetto e gratitudine, promettendo un’accoglienza calorosa alla leggenda che ha segnato la storia del club.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

ON AIR “Calcio sprint” su Radio Ibr Scampia in compagnia di Antonella…

News

Napoli accelera per Hojlund: intesa vicina con lo United, sfuma l’opzione…

News

Champions League, ecco le date

News

Sorteggio Champions League: ecco le 8 avversarie del Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.