Conference, Fiorentina-Polyssa 3-2: la Viola conquista il girone con il brivido

La Fiorentina di Stefano Pioli parteciperà alla League Phase della Conference League 2025-2026. I toscani hanno superato gli ucraini del Polissya nel doppio confronto.

Dopo il 3-0 maturato sette giorni fa in trasferta, la Viola ha strappato il pass per il girone di Conference grazie ad una vittoria tutt’altro che facile ottenuta al Mapei Stadium. Infatti, nel primo tempo la formazione di Pioli, che ha lanciato dal primo minuto Edin Dzeko, ha fatto ritorno negli spogliatoi sotto di 2-0 per effetto dei gol di Nazarenko e di Adrivevskyi. Al 79′ Dodò accorcia le distanze e, 7 minuti più tardi, Ranieri riporta in parità il confronto. All’89’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Dzeko trova il tap-in vincente che vale il 3-2 finale.

FIORENTINA-POLISSYA 3-2

Marcatori: 2′ Nazarenko (P), 14′ Andriyevskyi (P), 79′ Dodò (F), 86′ Ranieri (F), 89′ Dzeko (F)

FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo (65′ Pongracic), Mari, Viti (85′ Ranieri); Dodò, Fagioli, Mandragora (65′ Sohm), Parisi (46′ Gosens); Fazzini, Dzeko, Ndour (46′ Gudmundsson). All. Pioli

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko (81′ Korniichuk), Sarapiy, Chobotenko, Mykaylichenko; Talles Costa (56′ Lednev), Babenko (81′ Karaman), Andryievski; Nazarenko (81′ Gonçalves), Filippov (69′ Haiduchyk), Hutsuliak. All. Rotan.

Ammoniti: Talles Costa, Karaman