Compagnoni: “Conte quest’anno ha una rosa profonda e può divertirsi tanto”

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky Sport, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“I quattro centrocampisti del Napoli sono fortissimi. Nell’ambito delle rotazioni ci sta che poi qualcuno vada in panchina e il Napoli torni al 4-3-3 in qualche partita, ma non puoi lasciare nessuno di questi quattro in panchina secondo me, sono più forti di tutti gli altri.

Conte quest’anno ha una rosa profonda e può divertirsi tanto.

Basti pensare che nell’ultima partita in panchina c’erano Neres e Lang insieme, un tra questi due e Politano deve sedersi col nuovo sistema”.