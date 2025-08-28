Champions: tutti i numeri dell’importante competizione

24 vincitrici

Quella del 2025-26 sarà la 71ª edizione della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con 24 squadre diverse che hanno vinto.

Primo trofeo

Due delle ultime tre squadre vincitrici hanno conquistato per la prima volta la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: il Manchester City (2022-23) e il PSG (2024-25). Solo una delle precedenti 25 edizioni aveva visto una formazione vincere la sua prima Coppa dei Campioni/UCL (il Chelsea nel 2011-12).

Road to Budapest

La finale della Champions 2025-26 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest e sarà la terza volta che una finale di una grande competizione europea a partita singola viene disputata in Ungheria – dopo la Coppa Uefa del 1985 (vinta dal Real Madrid) e l’Europa League del 2023 (vinta dal Siviglia).

Oltre 3 gol a partita

Nella passata edizione è stata realizzata una media di 3.27 gol a partita; il numero più alto in una singola edizione dal 1975-76 (3.31).

Vittorie esterne

Le squadre in trasferta hanno vinto il 35% delle partite nella stagione 2024-25; la terza percentuale di successi più alta in una singola edizione dopo il 1996-97 (41.7%) e il 2020-21 (39.5%).

Doppietta francese

Il PSG ha vinto la sua prima Coppa dei Campioni/UCL nel 2024/25 e cercherà di diventare la prima squadra francese a conquistare il trofeo in due edizioni consecutive. Nella moderna Champions, il Real Madrid è l’unica squadra ad essere riuscita ad alzare la coppa per più edizioni di fila: nel 2015/16, nel 2016/17 e nel 2017/18.

Il tabù Arsenal

L’Arsenal è la squadra con il maggior numero di partite giocate in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League senza mai aver vinto il trofeo (211), mentre la Dinamo Kiev è la formazione con più presenze tra quelle che non hanno mai raggiunto la finale nel torneo (185 gare)

