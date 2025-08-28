NewsIn EvidenzaNapoli

Casale: “Più che Hojlund prendere Vlahovic”

By Giovanni Esposito
0
Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, in onda su Stile TV, è intervenuto Pasquale Casale, allenatore. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli mi convince, l’infortunio di Lukaku ora ha scombinato un po’ i piani, ma più che Hojlund, preferirei che il Napoli prendesse Vlahovic. La priorità è trovare un attaccante forte che possa sostituire in maniera degna Lukaku.
Hojlund diventerebbe una forza per il Napoli col rientro di Lukaku perché ha caratteristiche differenti e permetterebbe a Conte situazioni tattiche diverse. Vlahovic ha senso prenderlo se Lukaku non rientrasse, ma se a gennaio il Napoli lo riavrà, forse Hojlund è la scelta migliore. Lo staff medico in tal senso è fondamentale perché poi c’è da capire quale sarà la condizione di Lukaku al rientro. È anche lo staff di un certo livello che fa la differenza in una squadra.
Credo molto in Lucca, nel 2021 lo segnalai a Edo De Laurentiis quando costava 3 milioni euro ed era al Pisa. Dei due gol contro il Sassuolo, si vedevano gli avversari preoccupati dalla stazza di questo giocatore. La presenza c’è, ha corso tantissimo ed è stato molto generoso. Conte lo invitava a stare più su, ma quando la squadra inizierà a capirlo meglio di certo esploderà”.
