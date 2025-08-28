Casale: “Più che Hojlund prendere Vlahovic”

Hojlund diventerebbe una forza per il Napoli col rientro di Lukaku perché ha caratteristiche differenti e permetterebbe a Conte situazioni tattiche diverse. Vlahovic ha senso prenderlo se Lukaku non rientrasse, ma se a gennaio il Napoli lo riavrà, forse Hojlund è la scelta migliore. Lo staff medico in tal senso è fondamentale perché poi c’è da capire quale sarà la condizione di Lukaku al rientro. È anche lo staff di un certo livello che fa la differenza in una squadra.