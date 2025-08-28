Senza categoriaIn EvidenzaNapoli

Carratelli: “Il Napoli è un’eccezione in questo calcio depresso e povero e la guida di De Laurentiis è stata fondamentale”

By Giovanni Esposito
Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma e in onda su Stile TV è intervenuto Mimmo Carratelli. Di seguito l’intervento del decano del giornalismo napoletano.

“De Laurentiis è uno che va alla sua maniera: vince, perde, ha vissuto, ha da raccontare. Il Napoli è un’eccezione in questo calcio depresso e povero e la guida di De Laurentiis è stata fondamentale. Napoli si è mosso in tempo, l’arrivo di De Bruyne è stato anticipato. De Laurentiis e Conte si amano e si odiano, stanno insieme, bisticciano, sono due amanti che amano soprattutto loro stessi. Conte senza polemica ha fotografato il mercato del Napoli: la rosa si è allungata, ma la squadra non si è rafforzata. Tutti parlano di lotta scudetto tra Napoli e Inter, non vorrei sminuire il risultato dell’Inter, ma il Torino non ha mai impensierito mentre il Sassuolo pur essendo inferiore ha cercato di destreggiarsi. L’Inter ha 4 attaccanti, ma non so se la difesa tiene botta.
Dico al Napoli di non lasciarsi distrarre dalla Champions dove ci si può divertire, ma l’obiettivo deve essere il campionato”.
