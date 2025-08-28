CalcioNewsRadio e Tv

Bucchioni, giorn.: “Non c’è sul mercato un vice Anguissa, poi Conte l’equilibrio lo troverà comunque in un’altra maniera”

By Emilia Verde
0

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale. “Milan? Non mi è piaciuto l’atteggiamento: sembrava che guardasse le stelle, o le pecore. Non esiste questa cosa. Ma il Milan non è male, anche se devono prendere un difensore ed un attaccante. Anche se, come il Napoli l’anno scorso con il Verona, il ko con la Cremonese può essere solo un incidente di percorso. Chi mi ha impressionato sono state il Napoli (autorevole contro il Sassuolo) e l’Inter (che ha dimostrato di avere ancora voglia di combattere). Anche la Roma mi ha impressionato, visto che mi è sembrata già ‘gasperiniana’. Hojlund? Lui è un buon giocatore per il progetto di Conte. Migliorerà con quest’ultimo. Non ha la fisicità di Lukaku, ma Hojlund può sicuramente fare questo lavoro. Non c’è sul mercato un vice Anguissa, poi Conte l’equilibrio lo troverà comunque in un’altra maniera. Il Napoli ha fatto davvero un ottimo mercato: la squadra è stata costruita in maniera intelligente. L’unico che non mi è piaciuto contro il Sassuolo è stato Meret, come se avesse paura di sbagliare”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Per il centrocampo restano vive le piste per Brescianini e Musah, la situazione

News

Napoli, tra le uscite non ci sarà Pasquale Mazzocchi

News

Maurizio De Giovanni: “Napoli? Sono spiccate alcune individualità: De Bruyne e…

News

Mercato Napoli – Alla fine il Manchester United cederà per Hojlund, ecco perchè

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.