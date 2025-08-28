Bucchioni, giorn.: “Non c’è sul mercato un vice Anguissa, poi Conte l’equilibrio lo troverà comunque in un’altra maniera”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale. “Milan? Non mi è piaciuto l’atteggiamento: sembrava che guardasse le stelle, o le pecore. Non esiste questa cosa. Ma il Milan non è male, anche se devono prendere un difensore ed un attaccante. Anche se, come il Napoli l’anno scorso con il Verona, il ko con la Cremonese può essere solo un incidente di percorso. Chi mi ha impressionato sono state il Napoli (autorevole contro il Sassuolo) e l’Inter (che ha dimostrato di avere ancora voglia di combattere). Anche la Roma mi ha impressionato, visto che mi è sembrata già ‘gasperiniana’. Hojlund? Lui è un buon giocatore per il progetto di Conte. Migliorerà con quest’ultimo. Non ha la fisicità di Lukaku, ma Hojlund può sicuramente fare questo lavoro. Non c’è sul mercato un vice Anguissa, poi Conte l’equilibrio lo troverà comunque in un’altra maniera. Il Napoli ha fatto davvero un ottimo mercato: la squadra è stata costruita in maniera intelligente. L’unico che non mi è piaciuto contro il Sassuolo è stato Meret, come se avesse paura di sbagliare”

Factory della Comunicazione