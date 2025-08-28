Bruno Giordano promuove Højlund: “Colpo giusto, Napoli più forte e in lotta scudetto con l’Inter”

Bruno Giordano, storico bomber del primo scudetto del Napoli, ha commentato a La Gazzetta dello Sport l’arrivo di Rasmus Højlund. L’ex centravanti ha elogiato la scelta della società, definendo il danese moderno e completo, capace di giocare sia dentro l’area che in profondità e ideale per sostituire Lukaku. Giordano sottolinea anche la lungimiranza di De Laurentiis, che costruisce così un attacco giovane e competitivo per il futuro. Dopo le difficoltà al Manchester United, secondo lui Højlund potrà esprimersi al meglio in un contesto solido come quello del Napoli. Per Giordano, il club azzurro ne esce rafforzato e la corsa scudetto sarà una sfida serrata soprattutto con l’Inter.

