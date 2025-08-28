NewsCalcioMercato

Bruno Giordano promuove Højlund: “Colpo giusto, Napoli più forte e in lotta scudetto con l’Inter”

By Emanuela Menna
0

Bruno Giordano, storico bomber del primo scudetto del Napoli, ha commentato a La Gazzetta dello Sport l’arrivo di Rasmus Højlund. L’ex centravanti ha elogiato la scelta della società, definendo il danese moderno e completo, capace di giocare sia dentro l’area che in profondità e ideale per sostituire Lukaku. Giordano sottolinea anche la lungimiranza di De Laurentiis, che costruisce così un attacco giovane e competitivo per il futuro. Dopo le difficoltà al Manchester United, secondo lui Højlund potrà esprimersi al meglio in un contesto solido come quello del Napoli. Per Giordano, il club azzurro ne esce rafforzato e la corsa scudetto sarà una sfida serrata soprattutto con l’Inter. 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Tiberio Ancora: “Non sono stato cacciato dal Napoli, Lukaku per me era come un…

News

Fiorentino: “Mainoo suggestione affascinante, Elmas più vicino di Brescianini.…

Champions League

Rivivi il live- sorteggi Champions League, ecco le avversarie del Napoli: Qarabag,…

News

Pietro Lo Monaco: “Il Napoli ha la squadra e l’organico più forte del…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.