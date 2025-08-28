Accordo verbale tra Napoli e Manchester United per Hojlund

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, si è raggiunto un accordo verbale tra Napoli e Manchester United per Hojlund. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, fissato a una cifra complessiva di 45 milioni di euro.

Un’operazione importante che conferma la volontà della società partenopea di regalare a mister Conte un rinforzo di spessore per l’attacco. Højlund, classe 2003, è considerato uno dei talenti più interessanti della nuova generazione europea, grazie alla sua fisicità, velocità e senso del gol.

Le prossime ore saranno decisive per definire i dettagli contrattuali e fissare le visite mediche.