NewsCalcioMercato

Accordo verbale tra Napoli e Manchester United per Hojlund

By Emanuela Menna
0

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, si è raggiunto un accordo verbale tra Napoli e Manchester United per Hojlund. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, fissato a una cifra complessiva di 45 milioni di euro.

Factory della Comunicazione

Un’operazione importante che conferma la volontà della società partenopea di regalare a mister Conte un rinforzo di spessore per l’attacco. Højlund, classe 2003, è considerato uno dei talenti più interessanti della nuova generazione europea, grazie alla sua fisicità, velocità e senso del gol.

Le prossime ore saranno decisive per definire i dettagli contrattuali e fissare le visite mediche.

Potrebbe piacerti anche
News

De Bruyne, ritorno da leggenda: il Napoli sfiderà il Manchester City all’Etihad

News

ON AIR “Calcio sprint” su Radio Ibr Scampia in compagnia di Antonella…

News

Napoli accelera per Hojlund: intesa vicina con lo United, sfuma l’opzione…

News

Champions League, ecco le date

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.