var
CalcioNewsSerie B

UFFICIALE, Serie B: gli arbitri designati per la 2ª giornata

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie B 2025/26 in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto.

Factory della Comunicazione

REGGIANA – EMPOLI    Venerdì 29/08 h. 20.30

SACCHI

SCATRAGLI – COLAIANNI

IV:      MANZO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:   FOURNEAU

 

JUVE STABIA – VENEZIA    h. 19:00

PERENZONI

BERCIGLI – GRASSO

IV:      COLOMBO

VAR:     GIUA

AVAR:      PICCININI

 

MANTOVA – PESCARA    h. 19.00

MUCERA

LO CICERO – PEDONE

IV:       DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR:  MONALDI

 

CESENA – VIRTUS ENTELLA    h. 21.00 

TURRINI

BERTI – FONTANI

IV:     PERRI

VAR:     MARINI

AVAR:     BARONI

 

PALERMO – FROSINONE    h. 21.00

DI BELLO

POLITI – CEOLIN

IV:      CASTELLONE

VAR:     NASCA

AVAR:     SERRA

 

SPEZIA – CATANZARO    h. 21.00

RAPUANO

YOSHIKAWA – CORTESE

IV:     PIZZI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SANTORO

 

CARRARESE – PADOVA   Domenica 31/08 h. 19.00

ZANOTTI

CECCON – EMMANUELE

IV:     ARENA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     PRENNA

 

SÜDTIROL – SAMPDORIA    Domenica 31/08 h. 19.00

FABBRI

CAVALLINA – PRESSATO

IV:     POLI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       PRONTERA

 

BARI – MONZA    Domenica 31/08 h. 21:00

GALIPÒ

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:       DI MARCO

VAR:      VOLPI

AVAR:      GHERSINI

 

MODENA – AVELLINO   Domenica 31/08 h. 21:00

MASSIMI

DI GIOIA – LAGHEZZA

IV:     RENZI

VAR:    PAIRETTO

AVAR:      SERRA

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Baiano: “KDB, McT ed Hojlund…un fantastico tridente Premier!”

News

Centro Sportivo, De Laurentiis stringe i tempi: individuata l’area adatta

Calcio

Lodi: “Contento per Vergara, personalità, mentalità e sfrontatezza”

News

La Champions per aprirsi la strada al mondiale club 2029, ADL ci tiene

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.