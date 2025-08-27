CalcioNews

UFFICIALE, Serie A: tutte le designazioni arbitrali della 2ª giornata

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma domenica 31 agosto.

 

Factory della Comunicazione

CREMONESE – SASSUOLO      Venerdì 29/08 h. 18.30

GUIDA

BARONE – MONACO

IV:      CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SOZZA

 

LECCE – MILAN

MARINELLI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV:      ARENA

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MERAVIGLIA

 

BOLOGNA – COMO    Sabato 30/08 h. 18.30

DOVERI

PALERMO – CATALLO

IV:       TREMOLADA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       PEZZUTO

 

PARMA – ATALANTA     Sabato 30/08 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PAIRETTO

 

NAPOLI – CAGLIARI    Sabato 30/08 h. 20.45

BONACINA

ROSSI C. – BAHRI

IV:      MARCENARO

VAR:     LA PENNA

AVAR:    PATERNA

 

PISA – ROMA     Sabato 30/08 h. 20.45

COLLU

CECCONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

 

GENOA – JUVENTUS    h. 18.30

CHIFFI

MONDIN – FONTEMURATO

IV:     FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

 

TORINO – FIORENTINA      h. 18.30

ABISSO

PERETTI – PERROTTI

IV:     AYROLDI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DIONISI

 

INTER – UDINESE     h. 20.45

MARCHETTI

BACCINI – COLAROSSI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARINI

AVAR:      AURELIANO

 

LAZIO – VERONA    h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – GARZELLI

IV:     COLOMBO

VAR:    PEZZUTO

AVAR:      MARESCA

Potrebbe piacerti anche
Calcio

UFFICIALE – Napoli/Cagliari, l’arbitro sarà il signor Bonacina

Calcio

Amoruso: “Hojlund ottimo acquisto, è una variabile”

News

Napoli, con l’arrivo di Hojlund l’età media in attacco sarebbe…

News

Mercato Napoli – Mazzocchi e Zanoli in attesa di sapere cosa sarà del loro…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.