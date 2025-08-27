NewsCalcioMercato

Trevisani attacca il mercato del Napoli: “I soldi per Lang sono buttati”

Ecco le parole di Riccardo Trevisani su Noa Lang

By Guido Russo
Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, dove ha commentato il mercato degli azzurri.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha vinto lo Scudetto e speso 150 milioni di euro, e per me si potevano spendere meglio, lo voglio dire oggi 26 agosto. Nel senso che i soldi per Lang sono buttati nel secchio, nel senso che gli altri giocatori non sono stati pagati poco… Non è che ha preso Lucca e Beukema a prezzo di costo, ha speso 75 milioni per prenderli, sono soldi.

Quelli di Lang sono proprio buttati secondo me, quando hai quel potere economico e quei soldi lì con 25-30 milioni puoi andare a prendere un giocatore più affidabile. Lang è un grande talento, ma non è mai riuscito ad esserlo di continuità. E in questo Napoli, lo abbiamo visto anche a Sassuolo, c’è un giocatore che fa il terzino destro, l’ala destra e fa gli assist dell’1-0, si chiama Matteo Politano e dal campo non uscirà mai. Come non uscirà mai McTominay, come difficilmente usciranno De Bruyne, Lobotka, Anguissa. Quindi che ci fai con Lang? Hai già David Neres. Avrei preso Sebastiano Esposito alla metà dei soldi”.

