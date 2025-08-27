Sorteggio Champions League 2025-26: il formato League Phase. Già disponibili le date

Il sorteggio della Champions League è alle porte. Il momento in cui si decidera il percorso che ogni squadra deve seguire per arrivare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. Si terrà giovedì 28 agosto, al Grimaldi Forum di Montecarlo, a partire dalle 18:00. Per l’Italia prenderanno parte alla competizione Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, ovvero le prime quattro qualificate della scorsa edizione della Serie A.

La stagione 2025-26 conferma la “lega unica” (League Phase) con 36 squadre (divise in tre fasce) che disputano 8 partite ciascuna contro avversari diversi (due per fascia), quattro in casa e quattro fuori. Le fasce sono determinate in base alla posizione del ranking Uefa, fatta eccezione per la vincitrice della Champions che accede direttamente alla prima fascia. Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi, le posizionate da 9 a 24 disputano i playoff, le altre vengono eliminate.

Il calendario delle partite è già pronto. Sono infatti già disponibili le date in cui le squadre si sfideranno anche se non si conoscono ancora gli accoppiamenti. La fase a “campionato inizia il 16 settembre, di seguito tutte le giornate:

1a giornata: 16–18 settembre 2025

2a giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3a giornata: 21-22 ottobre 2025

4a giornata: 4-5 novembre 2025

5a giornata: 25-26 novembre 2025

6a giornata: 9-10 dicembre 2025

7a giornata: 20-21 gennaio 2026

8a giornata: 28 gennaio 2026

Anche quando si giocherà la fase ad eliminazione diretta è stato già deciso. Si inizia il 17 febbrai, con questo calendario:

Playoff per l’eliminazione diretta: 17-18 febbraio e 24-25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10-11 marzo e 17-18 marzo 2026

Quarti di finale: 7-8- aprile e 14-15 aprile 2026

Semifinali: 28-29 aprile e 5-6- maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 a Budapest

La cerimonia del sorteggio per la prima fase della Champions League 2025-2026 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky go, not tv e Amazon prime video. Anche i canali della UEFA prevedono una diretta del sorteggio (su uefa.tv)